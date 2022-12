Dalle lacrime al messaggio di Georgina: l’ex Juve CR7 è fuori dal Mondiale

Amato e odiato, osannato e criticato: Cristiano Ronaldo è uno di quei personaggi che dividono il pubblico ma che, in un modo o nell’altro, è sempre al centro dell’attenzione. Per questo fa ancora più strano vederlo uscire dal...

redazionejuvenews

Amato e odiato, osannato e criticato: Cristiano Ronaldo è uno di quei personaggi che dividono il pubblico ma che, in un modo o nell'altro, è sempre al centro dell'attenzione. Per questo fa ancora più strano vederlo uscire dal terreno di gioco in lacrime, lui che in carriera ha vinto tutto tranne proprio il Mondiale. Ieri il Portogallo è stato sconfitto dal Marocco e neanche l'ex Juve, inizialmente in panchina, è riuscito a salvare la sua nazionale.

Sul proprio profilo Instagram la moglie di CR7 Georgina Rodriguez ha scagliato una dura accusa nei confronti del ct lusitano Fernando Santos: "Oggi il tuo amico e allenatore ha preso una decisione sbagliata. Quel tuo amico per il quale hai tante parole d'ammirazione e rispetto, lo stesso che mettendoti in campo ha visto come tutto sia cambiato. Ma era troppo tardi. Non può sottovalutare il miglior giocatore del mondo, la sua arma più potente. La vita ci dà lezioni e oggi non perdiamo, ma impariamo". La sorella del fenomeno portoghese Elma Aveiro gli ha fatto eco: "Hanno ucciso l'uomo, hanno ucciso una nazionale #FernandoSantosOut".

Al netto delle scelte del ct, potrebbe essere la fine di un'era: per Ronaldo questa era l'ultima possibilità di partecipare a un Mondiale (38 anni già compiuti). Ora l'ex Real Madrid, svincolato dopo la fine dell'esperienza al Manchester United, dovrà capire cosa fare della sua carriera. Per CR7 l'ultimo ballo è terminato in lacrime.