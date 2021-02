Dalla Spagna: “Morata, che calo!”. E la Juve riflette sul futuro

TORINO- Il quotidiano spagnolo As ha voluto fare il punto sulla situazione di Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo, in questo 2021, ha trovato la via del gol solamente in Coppa Italia (contro Genoa e SPAL), rimanendo a secco in campionato, dove non segna dalla trasferta di Parma dello scorso dicembre. “Morata non attraversa il suo miglior momento in termini di gol, o almeno questo accade in Serie A. Il madrileno, che contava sulla fiducia dell’allenatore, si è caricato sulla schiena la squadra quando Cristiano era fuori. E segnava tanto. Nel mese di febbraio non ha proseguito la striscia e la Juventus, che soffre in campionato come non si vedeva da anni, sente la mancanza dei suoi gol per provare a vincere lo scudetto”.

Insomma, come sottolineato dai media iberici, il club campione d’Italia in carica sta risentendo della mancanza dei gol del suo numero 9, al momento fermo a 4 realizzazioni in Serie A (contro le ben 16 del capocannoniere Cristiano Ronaldo). E la Juve, dal canto suo, sta inevitabilmente riflettendo sul da farsi. In estate, dopo lunghe settimane di trattative, Morata ha fatto ritorno all’ombra della Mole dopo quattro stagioni passate tra Real Madrid, Chelsea e Atletico. Proprio i colchoneros, club detentore del suo cartellino, ha deciso di cederlo per far posto a Luis Suarez, altro nome accostato con insistenza alla “Vecchia Signora”.

Arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 45 milioni di euro, Alvaro non ha ancora convinto in pieno. Per questo, secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, Fabio Paratici starebbe lavorando per il rinnovo del prestito in estate in cambio di 10 milioni di euro, rimandando la decisione definitiva sul riscatto all’estate del 2022. Morata deve inevitabilmente cambiare rotta nei prossimi mesi, a comcinciare già dalla gara con il Porto in Champions League, competizione nella quale ha fatto vedere le cose migliori fin qui.