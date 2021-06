Chiellini: “Siamo pronti per l’Europeo, un pizzico di follia per fare grandi cose”

Il capitano della Nazionale in conferenza stampa

redazionejuvenews

Domani l'Italia aprirà Euro 2020 allo Stadio Olimpico. Gli azzurri sono attesi alle 21 per il match contro la Turchia, che inaugurerà la competizione. Alla vigilia della prima sfida, Giorgio Chiellini e Roberto Mancini hanno risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni del capitano della Juventus e della Nazionale: "Penso che siamo pronti e ci siamo preparati nel miglior modo possibile. La risposta ce la darà il campo, ma arriviamo con fiducia, entusiasmo e con la consapevolezza degli ostacoli che ci saranno domani e in tutto il torneo. Siamo pronti a partire alla grande".

Riscatto dopo le delusioni con la Juve? - "Ne riparliamo se siamo alla Final Four a Wembley. Fino a lì lasciamo stare certi discorsi".

Voglia di riscatto per dimenticare definitivamente la Svezia? - "La voglia di rivivere una competizione internazionale da protagonisti è tanta. Quell'amarezza contro la Svezia non si cancella, ma l'abbiamo trasformata in voglia di far bene ed entusiasmo. Non solo noi, ma anche tanta gente che è qui intorno ha voglia di vivere una manifestazione così. Avvertiamo questo entusiasmo e vogliamo vivere certe emozioni tutti insieme".

La prima partita è la più difficile? "Questa volta la nostra è anche la partita d'inaugurazione e quindi è ancora più strano. Ci saranno incognite sia per noi sia per la Turchia. Sarà una serata piena di emozioni, ma la vivremo con un gruppo che ha senso di responsabilità. Aggiungiamoci anche un pizzico di follia che è necessaria per fare qualcosa di grande".