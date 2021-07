Dalla Francia: Pjanic offerto a due squadre, lui vuole solo la Juve

Aria di addio per il bosniaco dopo una sola stagione a Barcellona

redazionejuvenews

Mentre l'Europeo e la Copa America continuano e sono giunti alla loro finale, il mercato europeo è ancora fermo, con le squadre che stanno studiando i colpi da mettere a segno per migliorare le rispettive rose, in attesa della prossima stagione. Prima della fine delle competizioni non dovrebbero esserci grossi movimenti, anche se alcune squadre e alcuni giocatori già si stanno guardando intorno e stanno programmando la loro separazione.

Tra questo elenco sembrano figurare anche il Barcellona e Miralem Pjanic: il calciatore bosniaco è reduce dalla prima, non esaltante, stagione in blaugrana, che lo ha visto giocare con il contagocce. Così come Arthur alla Juventus, i due non hanno sembrato giovare dello scambio messo in atto la scorsa estate, tanto che il Barcellona sarebbe già pronto a sbarazzarsi del centrocampista. Stando a quanto riporta il quotidiano Le 10 Sport in Francia, Pjanic sarebbe stato offerto a Chelsea e PSG, ma la volontà del giocatore sarebbe del tutto diversa. Il bosniaco ha infatti espresso il desiderio di tornare a Torino, soprattutto dopo il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, con cui il giocatore aveva stretto un grande rapporto.

Intanto Pavel Nedved ha parlato ieri nella conferenza stampa di presentazione del nuovo asset bianconero, e ha parlato del futuro del numero 10 della Juventus Paulo Dybala, che sta discutendo con la società il suo rinnovo del contratto: "Rinnovo Dybala? Pensavo fosse per Cherubini... Dybala è un giocatore che è all'ultimo anno di contratto, scade al 30 giugno 2022, penso ed è ciò che so, Cherubini se ne sta occupando, siamo in contatto con il giocatore. Paulo può rientrare con i primi, forse anche prima dato che non ha fatto la Copa America. Federico è in contatto con lui e con il procuratore Antun. Abbiamo costante contatto con loro, appena rientrerà si parlerà lì dove abbiamo finito".