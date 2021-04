Dalla Francia: “Milik alla Juve per 12 milioni”

Voci di mercato darebbero per avviata la trattativa con il giocatore

redazionejuvenews

La Juventus è attesa dal Torino questo pomeriggio per la partita valevole per il derby della Mole. Nella sfida dello stadio Grande Torino, i bianconeri vorranno tornare alla vittoria dopo la sconfitta subita contro il Benevento prima della pausa, con Andrea Pirlo che avrà alcuni problemi per le assenze di Bonucci e Demiral per COVID, e quelle di Arthur, McKennie e Dybala per motivi comportamentali.

Mentre la squadra non navigar in acque limpidissime in campionato, Fabio Paratici continua a lavorare in vista della prossima stagione e del mercato di questa estate. Non è nuovo infatti l'interesse del dirigente e della squadra bianconera per l'ex attaccante del Napoli oggi al Marsiglia Arkadiusz Milik, trattato anche la scorsa estate. Stando a quanto riporta in Francia il quotidiano l'Equipe, il calciatore polacco avrebbe una clausola nel contratto che gli permetterà di lasciare la squadra per soli 12 milioni. Jorge Sampaoli, tecnico della squadra francese, ha commentato quanto riportato dal giornale sportivo: "Arek è un giocatore molto importante a livello mondiale che avrà sicuramente diverse richieste da altre squadre ma la decisione sarà esclusivamente sua. Da parte nostra ci piacerebbe molto che restasse anche in futuro, ma il mercato è instabile ed è difficile rispondere".

La stampa francese continua poi con la disamina del caso, citando la Juventus come prima squadra che potrebbe approfittare della clausola nel contratto del giocatore. Milik andrebbe di corsa a Torino, come già affermato da lui stesso in passato, e la cifra da versare nelle casse del Marsiglia non sembrerebbe cosi proibitiva per un giocatore di prospettiva e ancora giovane. A fine stagione, dopo i confronti del caso e la revisione di quanto accaduto durante l'anno, la Juventus inizierà il mercato, all'insegna del ringiovanimento seguendo la politica iniziata nella scorsa stagione, che ha portato a Torino gente come Federico Chiesa, Dejan Kulusevski, Weston McKennie e Alvaro Morata.