Dalla Francia: Benatia nuovo direttore sportivo del Marsiglia

La Juventus si sta allenando a ranghi ridotti alla Continassa in vista della ripresa del campionato, con i bianconeri che stanno lavorando in attesa del ritorno dei molti giocatori che hanno riposto alle convocazioni delle rispettive Nazionali. Un momento di attesa per la squadra di Allegri, che alla ripresa affronterà a San Siro il Milan capolista, con quattro punti di vantaggio.

Lontano da Torino intanto continua l'ascesa dei molti ex bianconeri, che stanno iniziando a ricoprire ruoli dirigenziali: l'ultimo in ordine di tempo sarebbe l'ex difensore marocchino Medhi Benatia , che potrebbe presto ricoprire un ruolo dirigenziale.

Stando a quanto riportato in Francia da L'Equipe, l'ex giocatore potrebbe entrare nella dirigenza del Marsiglia come nuovo DirettoreSportivo. Benatia è infatti in ottimi rapporti con il presidente Longoria, conosciuto durante il periodo vissuto alla Juve dove ha lavorato come responsabile del settore scouting, e potrebbe ricevere il nuovo incarico a breve.