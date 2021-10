Vezzali: “Se tutto procede nella direzione giusta, capienza al 100%”

La sottosegretaria allo Sport ha parlato

Valentina Vezzali , sottosegretaria allo Sport , ha parlato a margine della cerimonia del CONI per la consegna dei Collari d’oro al merito sportivo 2020 che si è svolta all’Auditorium La Verdi. Queste le sue parole in merito a vari temi tra cui la prossima riapertura degli stadi al 100% della capienza all'aperto: "Da aprile abbiamo fatto un bellissimo percorso. Ho preso una bellissima responsabilità, ovviamente tenendo conto di un rischio ragionato: aprire agli Europei di calcio con almeno il 25% di capienza, da lì c’è stato un percorso che ha portato a una capienza del 75% di pubblico all’aperto e al 50% al chiuso . Il decreto è già entrato in vigore e in Serie A entrerà in vigore dal prossimo turno di campionato.

San Siro al 100% al derby di ritorno in Serie A? Perché no. Prezzi dei biglietti troppo alti come accaduto per il ritorno del Milan in Champions League e se c'è bisogno di un calmieramento? La ripartenza non è semplice e le società hanno vissuto questo anno di pandemia in modo difficoltoso. Sicuramente ci sarà attenzione affinché tutti possano ritornare allo stadio pagando il giusto prezzo per poter assistere a una partita". Ha parlato anche il presidente del CONI, Giovanni Malagò, in merito al progetto del nuovo San Siro: "Oggi il sindaco Sala non era qui perché aveva impegni istituzionali a Roma. Correttamente ha dovuto aspettare la conclusione delle elezioni per riprendere dossier, non sarebbe stato giusto finché non sarebbe avvenuta la rielezione.