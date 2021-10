Costa (sott. Salute): “Ragionevole entro fine anno 100% capienza negli stadi”

Il sottosegretario alla Salute ha parlato

redazionejuvenews

Andrea Costa, sottosegretario al Ministero della Salute, ha parlato ai microfoni di Sky Tg 24 circa l'apertura degli impianti all'aperto e in zona bianca al 100% della capienza entro la fine del 2021. Come detto da Costa, molto dipenderà anche dalle prime dosi che verranno inoculate questi giorni e permetteranno all'Italia di arrivare al 90% della popolazione vaccinata, grazie agli effetti sulle nuove normative riguardanti il green pass. Queste le sue parole in merito: "Credo che sia ragionevole guardare a fine anno come limite temporale in cui si può arrivare al 100% delle capienze che ancora non sono arrivate a questa percentuale.

C’è un dato positivo: c’è un aumento anche per le prime dosi, credo che arrivare al 90% dei vaccinabili sia obiettivo raggiungibile in poche settimane e sicuramente entro fine anno, è una percentuale che ci permetterebbe una gestione più semplice e al Paese di ritornare appieno alla normalità". Provvedimento anticipato anche pochi giorni fa dal presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino: "Abbiamo combattuto sempre e soltanto per il 100%. Ovviamente ben venga il 75%, ma è un assurdo vedere che c'è il 100% nei cinema, nei teatri e all'aperto abbiamo il 75%. Ho colto da alcune dichiarazioni la consapevolezza che questo 75% vada portato al più presto, parlo di giorni o settimane, al 100% e sono convinto che questo accadrà.

Perché se non accadesse, si tratterebbe di un'azione discriminatoria verso il calcio, che si aggiungerebbe a tutta una serie di altri comportamenti che non hanno aiutato il nostro settore. La nostra Serie A ha grandissimi spazi di crescita perché, rispetto ad altre leghe come Premier League o Liga spagnola, ha un potenziale inespresso soprattutto internazionale. Dipende da noi lavorare sui progetti che già da più di un anno abbiamo messo in cantiere e ci stiamo lavorando, costruire una media company capace di diffondere il verbo del nostro calcio del mondo".