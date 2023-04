Da Di Maria a Kvaratskhelia: le statistiche in vista di Juve-Napoli

In vista del big match tra Juve e Napoli la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sulle due squadre. Ecco il comunicato: “Dopo il 5-1 nel match d’andata, il Napoli potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali...

In vista del big match tra Juve e Napoli la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sulle due squadre. Ecco il comunicato: "Dopo il 5-1 nel match d’andata, il Napoli potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro la Juventus in Serie A TIM per la quarta volta nella sua storia, dopo il 2009/10, il 1986/87 e il 1957/58.

La Juventus ha vinto solo una delle ultime sei partite contro il Napoli in campionato (1N, 4P): 2-1 il 7 aprile 2021 con gol di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala per i bianconeri. Un solo pareggio, inoltre, tra queste due squadre nelle ultime 11 sfide di Serie A TIM (cinque vittorie piemontesi e cinque campane).

La Juve è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 12 sfide casalinghe contro il Napoli in Serie Am TIM (9V, 2N). L’unico successo partenopeo nel periodo risale al 22 aprile 2018 con gol di Kalidou Koulibaly al minuto 90.

La Juventus ha perso le ultime due partite di campionato. L’ultima volta che ha subito tre sconfitte di fila in Serie A TIM risale al periodo tra febbraio e marzo 2011.

Dopo la sconfitta per 0-1 contro il Sassuolo, la squadra bianconera potrebbe registrare due match consecutivi senza gol all’attivo in campionato per la prima volta da novembre 2012.

Il Napoli non ha vinto in tre delle ultime sei partite di campionato (1N, 2P), tante quante nelle prime 24 giornate di questa Serie A TIM (2N, 1P); dopo lo 0-0 contro l'Hellas Verona, la squadra di Spalletti potrebbe rimanere a secco di gol in due match consecutivi di Serie A TIM per la prima volta da dicembre 2020.

Juventus (17) e Napoli (15) sono due delle quattro formazioni ad aver registrato più clean sheet nei maggiori cinque campionati europei 2022/23, davanti a loro solo Barcellona (22) e Lazio (18).

Sfida tra la squadra che ha guadagnato più punti in partite casalinghe di questa Serie A TIM (Juventus, 36 in 15 gare) e quella che ne ha ottenuti di più in trasferta (Napoli, 40 in 15 match).

Match tra le due formazioni che hanno segnato più gol su sviluppi di calcio piazzato nella Serie A TIM 2022/23: Napoli (22) e Juventus (19). Più nel dettaglio, Napoli (15) e Juventus (10) sono anche le due squadre che hanno realizzato più gol su sviluppi di calcio d’angolo nel campionato in corso.

Ángel Di María ha segnato nel match d’andata contro il Napoli. Negli anni 2000 solo due calciatori della Juventus hanno trovato il gol in entrambe le loro prime due sfide contro i partenopei in maglia bianconera in Serie A TIM: Alessandro Matri nel 2011 e Darko Kovacevic tra il 2000 e il 2001.

Khvicha Kvaratskhelia, dopo il gol nel match d’andata contro la Juventus, potrebbe diventare il primo giocatore del Napoli a segnare in entrambe le sue prime due sfide contro i bianconeri in Serie A TIM nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95)". (legaseriea.it)