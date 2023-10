Cuccureddu: “Juventus non da scudetto. Non può contare solo su Chiesa”

Antonello Cuccureddu ha parlato delle ambizioni della Juve: per l'ex calciatore i bianconeri non dovrebbero affidarsi al solo Federico Chiesa

Antonello Cuccureddu, intervistato da Sussidiario.net, ha parlato della Juventus. Per l'ex calciatore i bianconeri avrebbero poche possibilità in chiave scudetto: "Credo che la Juventus possa migliorare e crescere di rendimento. Sarà difficile però che possa lottare per lo scudetto. Inoltre, su Federico Chiesa ha detto: "Chiesa è forte, ma la Juve non può affidarsi solo a lui, bensì a tutti i giocatori per vincere questa partita".