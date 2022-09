Cuccureddu: “Allegri deve capire i problemi della Juventus”

Antonello Cuccureddu , ex calciatore della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando della sconfitta di ieri sera con il Benfica . Ecco le sue parole: "Bisogna capire l'entità dei problemi principali, ma quello spetta ad Allegri capirlo. Perché siamo usciti dalla partita dopo il 2-1? Perché quando prendiamo gol dopo non reagiamo? Solo lui può parlarne con i ragazzi e approfondire. Siamo messi un po' male, ma dobbiamo risalir la china".

Su Allegri: "Non credo sia una questione di motivazioni, già giocare la Champions League lo è. I tifosi, sicuramente, meritano delle spiegazioni, perché sono delusi anche loro come i giocatori. A questa squadra manca un cervello e in difesa non è al completo, ma la Juve ha cambiato un po' nel mercato estivo e quindi ci vuole un po' di tempo per amalgamare tutto".