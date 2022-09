Salvate Dusan Vlahovic, tifosi sconsolati: “Non posso più vederlo così”

Nella pessima serata di Champions che ha visto la Juventus soccombere allo Stadium contro il Benfica si è vista un'involuzione preoccupante di diversi calciatori. Fra questi spicca senza dubbio Dusan Vlahovic, valutato da Tuttosport come il peggiore in campo, con un 4 che è piuttosto emblematico. Momento nero per l'ex Fiorentina, che non sembra più in grado di graffiare sotto porta come un tempo. Il nervosismo del serbo viene acuito dalla frustrazione del gol annullato per fuorigioco di De Sciglio.