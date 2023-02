Cucchi: “La Juve con Allegri ha fatto un passo in avanti difensivamente”

Riccardo Cucchi, giornalista, ha detto la sua sulla situazione della Juventus, parlando anche di Max Allegri.

redazionejuvenews

Riccardo Cucchi, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando di Allegria Juventusnews24. Ecco le sue parole: "Sicuramente c’è stata un’inversione di tendenza. Sappiamo che Allegri è un allenatore che punta molto sugli equilibri tattici e su difese che non prendono gol. Da questo punto di vista un passo in avanti c’è stato. E’ ancora presto per capire se sarà così anche in campionato, ma certamente è un passo avanti. La Juve deve far fronte anche a tutto quello che succede fuori dal campo di gioco e di conseguenza deve riuscire a separare da ciò che succede fuori da quello che succede dentro. Certamente non è facile.

Inchiesta? E’ difficile farsi un’idea chiara perché è tutto molto complicato. Al di là delle responsabilità che sembra, per ora, che la giustizia sportiva abbia individuato nei riguardi della Juventus, c’è un sistema-calcio in Italia che negli ultimi anni ha alzato troppo l’asticella, spendendo più di quanto permettersi e non in maniera uniforme. Qualcuno ha fatto bene il mestiere di manager, ma nel complesso è un calcio che accumula debiti e per questo è sempre al limite tra lecito e illecito.

Di Maria? La discriminante è puramente economica, nel senso che Juventus dovrà capire se potrà permettersi di pagare il suo ingaggio. Credo non siano in discussione il giocatore e il suo valore. Lo abbiamo visto anche con l’Argentina ai Mondiali di cosa è capace. Di Maria può cambiare le partite in ogni momento perché ha qualità tecniche, corsa, visione di gioco, intelligenza. Credo che sarebbe fondamentale poterlo avere nel progetto Juventus anche nella prossima stagione. Il problema è se la Juventus, in questa situazione così complicata, potrà permettersi un ingaggio come quello che vuole l’argentino".