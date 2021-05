Cuadrado: “Vinta una partita difficile con una grande squadra. Napoli? Vediamo cosa accadrà”

Il colombiano ha parlato

TORINO - Juan Cuadrado , giocatore della Juventus , ha parlato al termine della vittoria contro l'Inter di ieri ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Rigori? Sì, di rigori in Nazionale ne ho tirati un paio, ho sentito la fiducia, non c'era Cri e meno alla fine abbiamo fatto risultato che è la cosa più importante. Risultato meritato per la fatica e attenzione con cui è stato ottenuto? Sì sicuramente, è stata una partita difficile contro una grandissima squadra come l'Inter. Anche in inferiorità dovevamo fare questo lavoro, sacrificarci da squadra e penso che da squadra abbiamo fatto il risultato. Se pensiamo a Fiorentina-Napoli? No, veramente no, no ne abbiamo parlato. Veramente non ne abbiamo parlato, si sa quella casualità, però noi dovevamo fare il nostro che era vincere, lo abbiamo fatto e vediamo dopo cosa accadrà".

A proposito di Juventus anche il tecnico Andrea Pirlo ha parlato del match ai microfoni di Juventus Tv: "Per noi era importante vincere per continuare a sperare. Avevamo l'obbligo di portare avanti il nostro obiettivo che era quello di conquistare i tre punti stasera e l'abbiamo fatto nonostante qualche difficoltà. Avessimo avuto la voglia e la determinazione di queste ultime partite staremmo parlando di altro, ma quando arrivi a giocarti un quarto posto all'ultima giornata significa che qualcosa è mancato. Il gruppo, però, ha ancora tanto da dare e sono convinto che con questo organico si possa lavorare bene. Non abbiamo ancora pensato alla Coppa Italia, eravamo concentrati su questa gara, la cosa principale ora sarà recuperare le forze per arrivare a mercoledì nella condizione migliore. Cristiano? Era contento. “Una vittoria da Juve era quello che volevamo, abbiamo giocato in dieci contro i campioni d’Italia e non era facile. Abbiamo meritato il successo. Abbiamo risposto colpo su colpo e avevamo fatto un bellissimo primo tempo. Siamo stati ordinati e abbiamo concesso poco all’Inter, poi quando resti in dieci devi pensare a difenderti e secondo me ci siamo riusciti bene. Cuadrado? Stiamo pensando di metterlo in freezer per farlo arrivare fresco alla partita di mercoledì". Intanto continua a tenere banco la questione allenatore. In lizza per il dopo-Pirlo non ci sarebbero solamente Zidane e Allegri, anzi:ecco tutti i nomi in ballo per la panchina della Juventus! <<<