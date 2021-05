Juventus-Inter 3-2: i bianconeri sono ancora in corsa per la Champions

Il commento di Juventus-Inter

TORINO - Nel primo tempo inizialmente partita equilibrata tra le due squadre che si studiano a vicenda e spingono a fasi alterne. Poi due rigori, prima alla Juventus poi all'Inter, assegnati dall'arbitro al VAR cambiano la storia della partita e la mettono momentaneamente in pareggio. Negli ultimi minuti della prima frazione di gioco arriva il lampo che porta in vantaggio i bianconeri: Cuadrado colpisce di prima una palla vagante al limite dell'area che viene deviata da Eriksen e batte Handanovic. Chi è mancato nel primo tempo per la squadra di Pirlo è stato sicuramente Cristiano Ronaldo, un po' in ombra (al di là del rigore segnato) rispetto ai suoi compagni.