Calciomercato Juventus, Pirlo out a fine stagione: ecco i possibili sostituti

TORINO - Soprattutto dopo la pesantissima sconfitta contro i rossoneri di Pioli, il futuro di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus pare ormai segnato. A prescindere dalla ormai complicata qualificazione alla prossima Champions League infatti, il Maestro pare destinato all'addio a fine stagione. Per questo la Juve si sta guardando attorno già da qualche tempo, alla ricerca del giusto sostituto. Sulla lista dei papabili allenatori in lizza per la panchina bianconera ci sarebbero vari nomi importanti. Noi li abbiamo raggruppati tutti in questo nostro focus di mercato in ordine di probabilità di approdo a Torino, partendo dalle percentuali più basse fino ad arrivare a quelle più alte: ecco dunque la lista completa <<<