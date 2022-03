Cuadrado: “Spero di continuare e rimanere qui. Sono felice alla Juventus”

Juan Cuadrado, esterno della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Dazn, trattando anche il tema del suo futuro.

Juan Cuadrado , difensore della Juventus , ha rilasciato un'intervista a Dazn, trattando diversi temi: il rinnovo, i gol ed i suoi famosi balletti. Ecco le sue parole sulla rete con la Fiorentina, vittoria decisiva per il prosieguo del campionato bianconero: " A volte lo sento, a volte parto così. Nella partita contro la Fiorentina Allegri mi ha chiamato per entrare. Mancavano 15 minuti più o meno. Io aspettavo: “Ma quando mi mette?", pensavo. Stavo guardando il tempo perché sentivo che potevo aiutare la squadra. Per fortuna sono entrato e ho fatto gol."

Sul dribbling e i balletti, tratti distintivi dell'esterno colombiano: "È qualcosa che ho allenato tantissimo quando ero piccolo in Colombia, con un allenatore che insisteva molto su come farlo, in che momento e in quale situazione. Oggi continuo ad allenare questo fondamentale. Sta qui il segreto: continuare a puntare l’uomo nei momenti in cui si può. Adesso sto cercando di giocare più semplice, perché Allegri insiste molto su questo punto. Devo cercare l’uno contro uno solo nei momenti decisivi. Il ballo è nel sangue, a volte sono a casa e mi metto a ballare con i miei figli. A volte metto musica tranquilla e mio figlio mi dice papà questa è troppo lenta non mi piace, perché a lui piace sentire la musica e la salsa: fa parte di quasi tutti noi sudamericani. Dico sempre a Chiesa di ideare qualcosa che possa trasmettere allegria e felicità quando facciamo gol. Però non ci sono tanti compagni a cui piace ballare. Forse McKennie, gli altri così così. Morata è sicuramente il peggiore."