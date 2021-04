Cuadrado: “Benevento difficile da digerire, ora dobbiamo cercare di vincerle tutte”

Il difensore ha parlato

TORINO - Juan Cuadrado , difensore della Juventus , ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del prossimo match del campionato di Serie A contro il Torino di mister Nicola. Queste le parole del colombiano: "Ho approfittato della sosta per lavorare molto duramente dal punto di vista fisico, non ci capitava da tanto tempo. Abbiamo messo benzina nelle gambe per finire al meglio la stagione. Mi sento bene, questa pausa ci ha aiutato tantissimo: quando viaggiamo in Sudamerica è difficile tornare subito in forma, ora siamo più rilassati e abbiamo lavorato bene. La sconfitta contro il Benevento? È stata una partita difficile da digerire, volevamo fare risultato e non ci siamo riusciti. Ci abbiamo pensato tanto, dovevamo vincerla per arrivare alle prossime gare con tre punti in più. Adesso dobbiamo cercare di vincere tutte le gare che mancano".

Proprio ieri lo stesso Cuadrado ha parlato in un incontro al Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate S. Anna. "Dobbiamo vincere queste ultime partite e cercare di stare nei primi posti per raggiungere la Champions. La finale di Coppa Italia è importante visto che siamo usciti dall'Europa. È un momento particolare per tante persone. Noi come calciatori stiamo spesso fuori casa, io ho potuto conoscere meglio la mia famiglia e i miei figli. Anche se è stato difficile per molti, per me è stato bello. Il calcio? Non è lo stesso ma la cosa più importante è la salute. Anche i più giovani perché sono quelli che escono di più. L’effetto dello stadio vuoto è brutto, i tifosi sono la nostra carica. Ma siamo professionisti e dobbiamo cercare di fare sempre le cose nel migliore dei modi. Credo che piano piano potremo avere qualche tifoso allo stadio. Quando ho scoperto di essere positivo al Covid ero molto tranquillo. Ero asintomatico e potevo fare tantissime cose. È stato difficile perché vedere i miei compagni giocare e non potevo darli una mano. In quel periodo mi sono riposato fisicamente e spiritualmente. Ho sempre avuto il modo di allenarmi".