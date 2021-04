Torino-Juventus: i duelli del derby

Le sfide nella sfida che hanno caratterizzato la stracittadina torinese

redazionejuvenews

La Juventus sabato scenderà in campo nel derby contro il Torino: una partita da vincere a tutti i costi per cancellare la sconfitta subita prima della pausa conto il Benevento. Attraverso il suo sito internet, la Juventus ha analizzato i duelli che negli anni hanno caratterizzato la partita.

"Toro-Juve è un derby ad alto contenuto emotivo. E i duelli personali rappresentano da sempre un ingrediente che contribuisce a insaporire la stracittadina. Qui vediamo di fronte due giocatori arrivati nelle rispettive squadre nello stesso anno, il 2015, e che perciò si sono affrontati più volte: Alex Sandro e Andrea Belotti.

CUADRADO VS BARRECA

Una foto del derby del dicembre del 2016, vinto dalla Juve per 3-1. Come sempre, Cuadrado è tra i giocatori che spingono sulla fascia e anche in questa gara è l'uomo che effettua più cross per i compagni. Di fronte a lui c'è Antonio Barreca, estremamente concentrato al suo primo Toro-Juve, un impegno sentito ancor più in quanto cresciuto nel vivaio granata. Ritroverà la Juve solo quattro anno dopo: cambia la maglia – indossa quella del Genoa -, non il risultato, un altro 3-1 a favore della Signora.

POGBA VS IMMOBILE

Una sfida tra due giocatori che non vestono più il bianconero e il granata e che non sono propriamente dei numeri 10, pur indossandolo nella stagione 2015-16. Il derby in casa Toro viene stravinto dalla Juventus per 4-1 e Ciro Immobile viene contenuto bene dalla difesa bianconera. La prestazione di Paul Pogba è sontuosa: gol in apertura su calcio di punizione e assist raffinatissimo per la rete di Alvaro Morata.

TEVEZ VS RODRIGUEZ

Una classica immagine da derby, dove non è retorica dire che si lotta su ogni pallone. A contendersi la sfera ci sono due sudamericani: l'argentino Carlos Tevez e l'uruguaiano Guillermo Rodriguez. L'attaccante bianconero, cresciuto con Boca-River, vive con passione la sfida e contribuisce al gol di Pogbache decide la gara (è l'andata del 2013-14). Per il difensore granata è il primo e unico Toro-Juve della sua esperienza italiana: anche negli altri incroci con Cesena e Verona esce fuori sconfitto quando ha di fronte la Signora.

BIRINDELLI VS FERRANTE

Se oggi si può propriamente parlare di derby con una squadra in casa e l'altra in trasferta è perché a Torino ci sono due stadi. Per un lunghissimo periodo la questione era solo nominale, veniva stabilita dal calendario ma sugli spalti c'era una presenza delle due tifoserie sostanzialmente paritaria. Risulta invece impari il confronto in questione del 2002-03 tra il Toro di Marco Ferrante e la Juve di Alessandro Birindelli. Toro-Juve termina 0-4, il bomber granata trova l'opposizione di Gigi Buffon su un calcio di rigore ed Edgar Davids – spettatore interessato nell'immagine – è l'uomo che chiude i conti con uno splendido gol.

DEL PIERO VS DELLI CARRI

Di derby Alessandro Del Piero ne ha giocati tantissimi, mentre il suo controllore qui raffigurato è Daniele Delli Carri, che la Juve l'ha affrontata con ben 6 club diversi: Genoa, Piacenza, Torino, Siena, Fiorentina e Pescara. Questo è la gara di ritorno del campionato 2001-02, un anno dove entrambe le sfide terminano in parità – 3-3 e 2-2 - con una collezione di colpi di scena davvero notevole. E in questo caso, la copertina se la guadagna Enzo Maresca, con un gol e un'esultanza che accendono come non mai il confronto tra cugini." (Juventus.com)