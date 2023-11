Cruz: “Juve-Inter importante per lo scudetto. Milan e Napoli in corsa”

Intervistato a Radio Serie A, Julio Cruz, ex attaccante dell'Inter, ha parlato della sfida in programma fra due giornate in Serie A, ovvero il derby d'Italia. Per l'argentino la sfida tra nerazzurri e Juventus non sarà un impegno dal valore relativo: "Juve-Inter sarà molto importante per capire chi potrà vincere lo Scudetto, ma non dobbiamo pensare che solo loro due punteranno al titolo. Ma ci sono anche Milan e Napoli; il Milan due anni fa ha vinto lo Scudetto davanti all'Inter; e anche il Napoli può vincere ancora pur non avendo iniziato benissimo. Non dobbiamo lasciar passare queste cose. Fino alla fine non si sa mai chi può vincere".