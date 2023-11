Rassegna stampa – Dall’Inter a Hojbjerg: la Juve guarda al futuro

Dal derby d'Italia per lo scudetto fino al blitz per Hojbjerg: tutte le principali novità di giornata sulla Juve

Oggi è mercoledì 8 novembre 2023 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Juve si prepara a sfidare il Cagliari, andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sui bianconeri.

La Gazzetta dello Sport — "Milan il re sei tu", questo il titolo della prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Il riferimento è alla vittoria dei rossoneri in Champions League contro il PSG. In taglio basso spazio anche alle sfide di questa sera: "Inter, vinci e passa". A lato un'intervista esclusiva a Capello: "Juve, perchè non subire gol è un gran valore".

Corriere dello Sport — Il Corriere dello Sport titola: "Fantastique". E ancora: "È il Milan più bello, Leao e Giroud zittiscono il PSG". Sulla Lazio: "La Lazio vola con Ciro 200". Sulla Juve: "Juve a Londra per Hojbjerg".E ancora: "Ma Levy non aspetta a lungo: a gennaio perde Bissouma e Sarr per la Coppa d'Africa. Il sogno resta Berardi".

Tuttosport — Tuttosport apre con la vittoria del Milan: "Parbleu Milan!". In taglio alto spazio al fuorigioco millimetrico per cui è stato annullato il gol di Kean contro il Verona: "E se capitasse in Juve-Inter?".A lato novità sul Torino: "Toro: Juric e la Curva confronto al Filadefia".

