Tanti auguri CR7! Gol e rissa sfiorata per l’ex Juve all’Al Nassr

Cristiano Ronaldo compie oggi 38 anni ma per l'ex Juve non è il migliore dei momenti: gol e problemi in Arabia Saudita con l'Al Nassr

redazionejuvenews

Oggi Cristiano Ronaldo compie 38 anni e la Juve ha voluto festeggiare il suo compleanno con un post su Twitter. L'ex bianconero dopo aver lasciato Torino ha giocato una stagione e mezzo al Manchester United, prima di passare nel corso dell'ultima finestra di mercato all'Al Nassr, in Arabia Saudita. CR7 ha quindi deciso di chiudere la sua carriera fuori dall'Europa, dove guadagnerà uno stipendio faraonico.

Ma non tutto nell'avventura in Arabia dell'ex Juve sembra stia andando per il meglio. Dopo il suo trasferimento, infatti, i tifosi dell'Al Nassr si aspettavano un impatto più decisivo da parte del fuoriclasse portoghese, che invece ci ha messo tre partite per trovare il suo primo gol. Venerdì scorso CR7 ha infatti segnato su calcio di rigore contro l'Al Fateh, match terminato 2-2. La squadra di Ronaldo è prima in classifica a parimerito con l'Al Shabab e Al Ittihad, ma con una partita da recuperare.

In ogni caso tra tifosi che pestano la sua maglia e problemi ad ambientarsi al nuovo gioco, crescono le pressioni attorno all'ex Juve. Nella partita contro l'Al Fateh Cristiano è sembrato infatti molto nervoso, tanto da aver sfiorato una rissa. Chissà che per regalo di compleanno il portoghese non chieda un po' di pace e tranquillità. Ne avrebbe di sicuro bisogno.