Juve, Libero sgancia la bomba su Ronaldo: “Presto testimonierà che…”

Ultim'ora Juve

Il 2o23 fino ad ora è stato un annus horribilis per la Juventus. La Giustizia Sportiva ha colpito in maniera netta la Vecchia Signora con una penalizzazione di 15 punti in classifica, ma non sembra essere finita qui per il club piemontese. Sono in fase istruttoria altri tre filoni: plusvalenze-bis, partnership opache con le altre società e quello sulla manovra stipendi. In particolare su quest'ultimo assume un ruolo preponderante la questione Cristiano Ronaldo.

Ronaldo inguaia la Juve — Come rivelato da Libero, il campione portoghese avrebbe dato disponibilità alla Procura torinese per essere interrogato. Nelle prossime settimane è previsto un viaggio di CR7 a Torino. L'ex numero 7 bianconero, accompagnato dalla moglie Georgina Rodriguez e dai suoi avvocati, intenderebbe intanto ottenere la corresponsione di quasi 20 milioni di euro che la Juventus gli dovrebbe. Ma la novità clamorosa è che per il riconoscimento di tale cifra esisterebbe un accordo in chiaro.

Ronaldo dovrebbe incontrare il procuratore aggiunto Marco Gianoglio e i sostituti procuratori Ciro Santoriello e Maro Bendoni per confermare di non aver firmato alcuna carta segreta. I magistrati vogliono invece capire se il calciatore sia in possesso di questo presunto accordo in chiaro firmato da entrambe le parti.