Ronaldo: “Juventus qualcosa di diverso nella mia carriera”

Cristiano Ronaldo, ex calciatore della Juventused attuale punta di diamante dell'Al Nassr, ha rilasciato delle dichiarazioni su Youtube. Ecco le sue parole: "Segnai di testa contro Donnarumma. Quando vinci un titolo è tutto speciale perché durante l’anno ti dedichi a realizzare qualcosa di grande. Quando si ottiene il primo trofeo in una squadra è sempre speciale. Questo con la Juventus è sicuramente un grande ricordo. Per me la Juve è stata un viaggio diverso della mia vita. Ho firmato a 33 anni, aprendo un nuovo capitolo dopo essere stato nove anni al Real Madrid».