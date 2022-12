Ufficiale: Cristiano Ronaldo è un giocatore dell’Al Nassr

Ronaldo firmerà un contratto che lo legherà al club di Riyadh fino al 2025, con uno stipendio di 200 milioni a stagione, per la durata di due anni e mezzo. Il club è allenato dall'ex tecnico della Roma Rudi Garcia, e CR7 troverà ad aspettarlo il nazionale camerunese Vincent Aboubakar e il portiere David Ospina. Il portoghese avrà anche un ruolo chiave per l'assegnazione del Mondiale 2030 ai sauditi e riceverà altri 500 milioni di euro che porteranno il suo stipendio per i prossimi sette anni alla cifra di un miliardo di euro.