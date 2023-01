C. Ronaldo: “Non è la fine della mia carriera, in Europa lavoro era finito”

Cristiano Ronaldo, calciatore dell'Al Nassr, ha rilasciato delle dichiarazioni nella conferenza di presentazione con il nuovo club.

redazionejuvenews

Cristiano Ronaldo, nuovo calciatore dell'Al Nassr ed ex Juve, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "Sono contento di questa sfida, sono stato accolto molto bene. Ho giocato per grandi club e vinto tutto, in Europa il mio lavoro era finito ed era arrivato il momento di questa opportunità in Asia. È una sfida per me, per il futuro, per i ragazzi e le donne di questa zona del mondo.

Come ho detto, non è soltanto una sfida a livello calcistico, ma anche di cambiare la mentalità delle nuove generazioni. Diversi club, in Europa, in America, in Australia, in Brasile e in Portogallo hanno cercato di prendermi, ma avevo dato la mia parola a questo club. Voglio aiutare a sviluppare non solo il calcio ma anche la mentalità, voglio aiutare a far crescere questo movimento, a partire dal settore femminile. Non tutti lo sanno, ma l'Al Nassr ha anche una squadra femminile. Voglio dare una nuova prospettiva a questo club.

Tanti parlano, pochi conoscono il calcio. Negli ultimi 10-15 anni è cambiato tantissimo: tutte le squadre sono competitive, se pensiamo all'ultimo Mondiale l'unica squadra a battere i campioni è stata l'Arabia Saudita. Diverse nazionali hanno fatto un ottimo percorso, il calcio si è evoluto. E non è la fine della mia carriera venire qui. Non penso a quello che dice la gente: ho preso la mia decisione e sono felice di essere qui. So che il campionato è molto competitivo: tutti dicono di no, ma io ho visto diverse partite. Sono pronto per continuare a divertirmi".