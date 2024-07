Criscitiello: “Juve cantiere aperto, la sconfitta fa male ma vale poco”

Le parole di Michele Criscitiello sulla sconfitta della Juve in amichevole contro il Norimberga: "100 lire della nonna"

La sconfitta in amichevole contro il Norimberga è stata pesante ma lascia il tempo che trova. A confermarlo è stato Michele Criscitiello che intervenuto su Sportitalia ha spiegato: “La Juventus è un cantiere, perdere fa sempre male ma una sconfitta a luglio vale come una centomila lire trovata nel comodino della casa della nonna”.

Juve, le parole di Criscitiello

“Giuntoli sta ricostruendo una squadra con principi forti e Thiago Motta sta caricando il lavoro in vista del 17 agosto. Prima, non conta nulla. Ovviamente gli esuberi sono un problema. Bisogna fare cassa e sfoltire. L’ostruzionismo di alcuni calciatori non fa bene alla società. Per gli acquisti è abbastanza chiaro: arriveranno altri due top per provare a lanciare da subito la sfida scudetto all’Inter. Lasciare andare Soulè e Chiesa potrebbe apparire un azzardo ma non riteniamo Giuntoli uno sprovveduto“, ha concluso.