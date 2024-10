Criscitiello: “Conte? Vincere al Napoli non facile come con la Juve”

Criscitiello ha parlato dell'allenatore del Napoli, Conte, "avvertendolo" delle maggiori difficoltà di vincere rispetto che con la Juventus

Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Michele Criscitiello ha parlato dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte, e delle ambizioni Scudetto dell’ex tecnico della Juventus. Ecco le sue parole: “Uno come Antonio Conte merita sempre grande rispetto perché è stato capace di essere vincente in entrambe le vite. (…) A Napoli non ha ancora fatto nulla. La strada è lunga ed è consapevole che vincere a Napoli non sarà facile come alla Juventus o all’Inter. Diciamo che questa è la grande sfida della sua vita. Se dovesse portare anche lo scudetto al Sud, allora, diventerà di diritto un pezzo della nostra storia contemporanea. E’ unico nel suo genere. Riesce a far giocare la squadra, è bravo a comunicare e capisce modi e tempi, si circonda delle persone giuste e ha quella personalità che riesce a mettere la sua persona prima di tutti e fa da scudo nei periodi difficili.

Criscitiello: “Scudetto al Napoli non obbligatorio”

Il giornalista ha proseguito: “Ricostruire il Napoli non era semplice ma lui ci è riuscito, dopo le oscenità dello scorso anno. Questo non significa che vincerà lo scudetto, anzi, deve puntare al ritorno in zona Champions (…). Lui vuole vincere. Non lo dice ma vuole vincere. E fa bene. Giocare per arrivare secondo è da perdenti. Seriamente sono almeno in tre a voler/dover vincere. Thiago Motta e Simone Inzaghi sono quasi obbligati. Conte non ha obblighi ma i conti li fa tutte le sere. Ha avuto la forza di ricompattare l’ambiente che era sgretolato. Ha sistemato lo spogliatoio con tutti pronti a fuggire lontano da Napoli. Ha fatto spendere tanti soldi a De Laurentiis e ha conquistato un primato che ora non serve a nulla ma fa stare bene durante la settimana. Conte è e sarà il più grande rimpianto del Milan.”.