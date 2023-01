Criscitiello: “Agnelli ha sbagliato a fidarsi di certe persone”

Il giornalista di Sportitalia ha parlato dell'ormai ex presidente del club bianconero, tra i grrandi successi e gli errori che ha commesso

La parte finale del 2022 ha avuto due facce per la Juventus. Se da una parte la squadra di è ricompattata ed è risalita in campionato fino al terzo posto, durante la sosta è successo di tutto. Prima le dimissioni a sorpresa di Andrea Agnelli e del CdA, poi tutti gli strascichi dell'inchiesta Prisma e la possibile riapertura del caso plusvalenze. In attesa dell'insediamento del nuovo presidente e dei nuovi membri del CdA, il futuro bianconero è tutto da scrivere.