Juve, news dalla Continassa: Szczesny in gruppo, tornati gli argentini

Primo allenamento della settimana per la Juve, che dopodomani sfideranno la Cremonese. Tutto ok per il portiere, ci sono Di Maria e Paredes

redazionejuvenews

Dopo una sosta lunga e un Mondiale appassionante, ormai ci siamo. In questa settimana si ricomincerà a fare sul serio anche in Serie A. Dopodomani la Juventussarà impegnata sul campo della Cremonese, con l'obiettivo di allungare la striscia di 6 vittorie di fila con cui si era chiuso il campionato a novembre. Oggi primo allenamento della settimana. Il report dal sito ufficiale: "È iniziata la settimana che porterà la Juventus a giocare la prima partita ufficiale del 2023. Prima gara che coinciderà con la ripresa del campionato e la vedrà giocare in trasferta sul campo della Cremonese mercoledì 4 gennaio alle ore 18:30. Per vedere la squadra di Mister Allegri all’Allianz Stadium, invece, bisognerà attendere sabato 7 gennaio quando a Torino arriverà l’Udinese.

Adesso tutta l’attenzione, però, è rivolta alla sfida dello Zini di Cremona. Per prepararla al meglio, nell’allenamento odierno, i bianconeri si sono focalizzati su esercitazioni tecniche per la fase difensiva in fase avanzata e nella propria metà campo ed esercitazioni individuali. Wojciech Szczesny ha svolto l'intero allenamento in gruppo.

Angel Di Maria e Leandro Paredes sono rientrati al JTC dopo la vittoria del Mondiale. Domani sarà vigilia e come sempre vigilia è sinonimo di conferenza stampa. Il Mister incontrerà i giornalisti alle ore 12:00 e la diretta si potrà seguire su Juventus TV. Per i giocatori, invece, l’appuntamento è fissato per il pomeriggio".