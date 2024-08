Crippa: “Non penso che la Juventus sia superiore al Napoli”

Massimo Crippa ha confrontato la Juventus con il Napoli: per il dirigente, nonostante il diverso avvio, le due squadre sarebbero alla pari

Intervistato a Tmw Radio, Massimo Crippa, direttore generale del Renate, ha comparato la Juventus al Napoli. Più precisamente, il dirigente avrebbe predicato cautela sui giudizi ai bianconeri, non sottovalutando il potenziale degli azzurri. Tra le due squadre si potrebbe rivelare minore differenza di quella apparentemente mostrata nelle prime uscite ufficiali.

Le parole di Crippa

“Il Napoli può dire la sua, non vedo la Juventus superiore al Napoli, sembra che Thiago Motta abbia inventato chissà che. Aspettiamo un attimo a dare la Juventus per super favorita, Motta sta facendo bene, ha fatto bene a Bologna, però aspettiamo. Il Napoli ha tutto il tempo per recuperare, diamo il tempo a Conte di lavorare”.