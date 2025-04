Crespo: “Per la Juve venire al Tardini è sempre stato difficile”

Intervistato da La Gazzetta di Parma l'ex attaccante Hernan Crespo ha parlato della sfida in programma tra Parma e Juve

Intervistato da La Gazzetta di Parma l’ex attaccante Hernan Crespo ha parlato della sfida in programma tra Parma e Juve, che era in programma per lunedì scorso ma rinviata a questa sera alle 18:30: “Per la Juventus, venire al Tardini è sempre stato difficile. In qualsiasi momento della storia del Parma, da quando era in lotta per la salvezza o per non retrocedere. Ricordo anche il gol di José Mauri, nell’anno in cui il Parma è retrocesso. Speriamo bene, io sarei già molto contento con un pareggio, per la classifica sarebbe molto importante”.

Juve, le parole di Tudor

In conferenza stampa il tecnico della Juve Igor Tudor in conferenza stampa ha parlato del suo ruolo all'interno del progetto bianconero: "Quella parola, traghettatore, è brutta. Sono dieci o quindici anni che sono in Italia, parole come questa mi danno sensazioni non belle. Uno quando arriva è un allenatore e allena, si può cambiare tutto in tre o quattro partite. L'allenatore è sempre solo, vive alla giornata. La vita va vissuta senza programmazioni e senza futuro, quest'ultimo si costruisce oggi. Pensare troppo al futuro non ti dà niente, soltanto ansia".