Cremonese, Braida: “Conosco la forza della Juve e le qualità di Allegri”

Intervistato da Tuttosport il direttore generale della Cremonese Ariedo Braida ha parlato della Vecchia Signora: “Conosco praticamente tutti i giocatori nell’organico bianconero, conosco la forza della società , conosco le qualità di Allegri : non dubitavo, sinceramente, che sarebbero tornati a dire la loro nelle zone nobili della classifica”. Su Allegri ha aggiunto: “ Il suo pragmatismo in questo momento è prezioso , si tratta di un tecnico che vive per il risultato. Sono affascinato da chi parla del calcio come poesia e pone l’accento sull’importanza della strada da percorrere, ma la realtà è che questo è un mondo in cui ci si ricorda soltanto di chi vince, in cui il risultato determina ogni giudizio”.

Dopo la vittoria della Serie B con la Cremonese la scorsa stagione, per Fagioli sarà una partita speciale: "L’ho chiamato diverse volte da quando è rientrato a Torino, Nicolò è un ragazzo di grandi qualità tecniche e umane. Ha tutto per imporsi anche nella Juventus, anche se ora per lui arriva la parte difficile: trovare continuità ai massimi livelli e confermarsi. C’è chi ha le doti per ambire a un club come i bianconeri e chi no: lui indubbiamente le ha. Ora non gli resta che raggiungere il potenziale di cui dispone e che, logicamente, a 21 anni non ha ancora espresso appieno".