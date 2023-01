Serie A, un minuto di raccoglimento su tutti i campi per la morte di Pelé

La scomparsa della leggenda brasiliana ha colpito tutto il mondo del calcio. La FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento su tutti i campi

La scomparsa di Pelé ha rattristato tutto il mondo del calcio, a ogni latitudine. La leggenda brasiliana ci ha lasciato a 82 anni, dopo aver combattuto a lungo la sua malattia. In queste ore sono stati tanti gli omaggi arrivati dai giocatori del presente e da quelli del passato. Del resto Pelé è stato icona non solo per il Brasile, con cui ha vinto tre Mondiali (unico a riuscirci), ma per tutti coloro che amano il calcio.

Per omaggiare la sua memoria, in occasione della sedicesima giornata del campionato di Serie A, che si disputerà mercoledì 4 gennaio, la FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento per ricordare Pelé. Anche allo Zini di Cremona quindi, prima del match della Juventus contro la squadra di Alvini ci sarà questo momento di raccoglimento per onorare un fuoriclasse che ha scritto la storia di questo sport in modo indelebile.

Si tratterà sicuramente di un momento speciale anche per i tre giocatori brasiliani presenti tra i bianconeri: Danilo, Alex Sandro e Bremer. I tre difensori nelle ore successive alla scomparsa di Pelé hanno dedicato un pensiero sui propri profili social all'idolo della loro patria. E mercoledì potranno dedicargli anche la loro prestazione contro la Cremonese, scendendo in campo con una motivazione in più.