Cragno: “Buffon è stato IL portiere, c’è solo da ringraziarlo”

"Non so cosa aggiungere sull'addio di Buffon. È stato IL portiere per quelli della mia generazione, perché da quando mi ricordo le partite in tv c'era lui. Lui con ottimi risultati e grandissime partite, penso sia stato l'idolo e l'ispirazione per molti. C'è solo da ringraziarlo e da fargli i complimenti per quello che ha fatto per il calcio e per il ruolo del portiere".