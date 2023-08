Calciomercato Juventus | Lukaku-Vlahovic: cambia tutto con Mbappè

Nuove indiscrezioni riguardanti i discorsi legati al possibili scambio tra Lukaku e Vlahovic. Di mezzo, potrebbe esserci Mbappé

Lukaku arriva o non arriva alla Juventus? Sono ore calde, caldissime. E all'interno dell'ambiente bianconero ci sono anche molti tifosi che vorrebbero tenersi Vlahovic ed evitare di prendere l'ex calciatore nerazzurro per metterselo in casa. Di fatto, BigRom spinge per arrivare a Torino. E' il suo obiettivo numero uno. In tal senso, pure Max Allegri sembra convinto più che mai di voler puntare su di lui, evitando invece di mettere al centro del progetto - ancora - il buon Dusan. Ma a sparigliare tutte le carte, potrebbe pensarci un fattore esterno.

Juventus tra Lukaku e Vlahovic — Stiamo parlando del Real Madrid che secondo le ultime indiscrezioni che filtrano, pare allontanarsi da Mbappé. Luis Enrique ha smosso mari e monti, per far capire al PSG che (forse) sarebbe pronto anche alle dimissioni nel caso in cui il Francese dovesse salutare. Per questo, il Real sta sondando altri lidi. Tra questi, c'è proprio Vlahovic. In breve: il Real Madrid potrebbe bussare alla porta della Juventus con una bella offerta, utile a convincere la dirigenza a cedere Dusan in Spagna. A quel punto, con 80-90 milioni di euro, chi andrebbe a comprare Giuntoli?

Il mercato della Juve cambia l'attacco — Jonathan David è uno dei nomi preferiti dalla dirigenza. Costa 60 milioni di euro, ha fatto sfracelli in Francia ed è molto giovane. Ma Allegri, sembra preferire totalmente - e ancora - il nome legato a Lukaku. Ragione per cui, salvo colpi di scena, se non andrà in porto lo scambio diretto con il Chelsea, comunque la Juve potrebbe presentarsi alla porta dei Blues con i soldi freschi incassati dal Real, per andare a prendere il Belga. Qualcosa si muove, insomma. Non resta altro da fare che attendere. Nel frattempo, Giuntoli immagina di costruire una formazione da paura per l'anno prossimo con grossi cambiamenti in porta e non solo <<<