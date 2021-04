Gosens: “Chiesi la maglia a Cristiano Ronaldo, ma ha rifiutato e mi sono vergognato”

Il giocatore dell'Atalanta ha parlato

TORINO - Robin Gosens, giocatore nerazzurro e obiettivo della Juventus, ha rivelato in anteprima uno stralcio della sua biografia che riguarda la sua avventura con la maglia dell'Atalanta in Serie A. Di seguito alcuni passi interessanti: "Ero sull'autobus sul quale avevamo festeggiato la qualificazione in Champions League, ancora ubriachi e con la musica a palla. A un certo punto mi arriva un messaggio: 'Ciao Robin, saresti interessato allo Schalke 04? David Wagner contatterebbe il tuo agente lunedì. Buone celebrazioni stasera!, firmato dal direttore tecnico Michael Reschke. Sapevo esattamente quello che volevo: trasferirmi allo Schalke non solo avrebbe significato realizzare il mio sogno di giocare in Bundesliga. Avrei anche giocato per la mia squadra del cuore e soprattutto sarei tornato a vivere in Germania. Ero incredibilmente felice. Le condizioni erano perfette. Purtroppo non è cambiato assolutamente nulla: l'Atalanta non ha voluto cedermi in alcun modo".