Costacurta: “La Juventus e Motta hanno bisogno di tempo”

Alessandro Costacurta, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dei bianconeri. Ecco le sue parole a La Repubblica: “Vedo lampi di bel calcio. La sua sta diventando una vera squadra. Lo aiuta un buon mercato, a parte un paio di errori. Per vincere, ieri come oggi, servono calciatori forti. Il motto di Boniperti funzionava soprattutto grazie al livello tecnico delle squadre. Lo stesso vale per i ‘dobbiamo essere i più forti al mondo’ di Berlusconi. Conceiçao? Idem come sopra. Gli servono tempo e giocatori all’altezza. Si sopravvaluta spesso il ruolo degli allenatori, e la loro capacità di determinare il clima nello spogliatoio. Pippo Inzaghi stava male prima delle partite, non bene. Eppure segnava come nessuno. Le frasi di Gasperini? E Lookman gli ha risposto. Sa di essere fortissimo e probabilmente se ne vuole andare da tempo. Capello non mi metteva a saltare in area sui corner, diceva che di testa non ero bravo. Me ne facevo una ragione”.

Sullo Scudetto

"L'Inter sta facendo una grande cosa a tenersi attaccata al Napoli di Conte, pur giocando le coppe. Penso che possa anche sorpassarlo, ma è ancora lunga. La competizione è più aperta che mai".