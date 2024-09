Cosmi: “Juventus leggermente distante dall’Inter”

Serse Cosmi ha parlato delle prospettive della Juventus in Serie A: per l'allenatore, i bianconeri non sarebbero ancora all'altezza dell'Inter

Intervistato a Radio Serie A Live, Serse Cosmi ha parlato delle ambizioni in Serie A della Juventus. Per l’allenatore, i bianconeri non sarebbero ancora in grado di sfidare l’Inter per la conquista dello Scudetto.

Le parole di Cosmi

“La Juventus vista in queste tre partite senza i nuovi acquisti è una squadra che può ambire ai quattro posti in Champions League ma non all’altezza delle prime due per lo scudetto. Con Teun Koopmeiners, Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Khéphren Thuram e Francisco Conceicao andrà come prospettive a diventare una squadra che però, secondo me, è già leggermente distante dall’Inter. Con tutto il rispetto”.