Marchetti: “Il gap della Juventus dall’Inter si è ridotto”

Marchetti ha parlato del divario tecnico tra le squadre di Juventus e Inter: per il giornalista, questo sarebbe inferiore rispetto a prima

Intervenuto a Tmw Radio, Luca Marchetti ha parlato della Juventus del nuovo corso di Thiago Motta. Ecco le sue parole: “Finora è stato molto deciso e presente nelle sue scelte, come lasciar sempre fuori dall’undici titolare Danilo e Douglas Luiz. Savona ha dimostrato di esser bravo, così come Mbangula, però gli interrogativi sul perché non siano pronti gli altri elementi restano. Il tutto ovviamente sempre rispettando l’allenatore, anche perché poi è il risultato che conta. Ora il nuovo tecnico gode anche della fiducia della società e ha mostrato anche una buona solidità a livello difensivo”.

Marchetti: “La Juve pensa a un posto di prestigio”

Il giornalista ha proseguito: “Con il tipo di spese fatte i bianconeri hanno ridotto il gap con l’Inter e non possono non pensare ad un posto di prestigio in campionato, così come lo stesso Napoli di cui prima. Il Milan invece ha fatto una buona squadra, ma i primi balbettii vengono chiaramente amplificati, perché Fonseca non è che fosse stato già accolto con festoni”.