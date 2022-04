Corsa al terzo posto: il Napoli travolge il Sassuolo 6-1

La squadra di Spalletti è tornata a vincere. Al Diego Armando Maradona gara senza storia, con i neroverdi messi sotto fin dai primi minuti.

La trentacinquesima giornata di Serie A si è aperta con i due anticipi delle 15. Quello tra Cagliari e Verona si è concluso con la vittoria dei gialloblù per 2-1, risultato che mette in grossi guai i sardi nell'infuocata lotta salvezza. Quello tra Napoli e Sassuolo invece si è concluso con una goleada dei partenopei sulla squadra di Dionisi: al Diego Armando Maradona il risultato finale è stato 6-1. Alla vigilia la gara sembrava poter essere più difficile per i padroni di casa, visto il rendimento delle ultime giornate. Il Napoli infatti era reduce da tre partite in cui aveva conquistato un solo punto, contro la Roma, perdendo con la Fiorentina e poi con l'Empoli, facendosi rimontare dalla squadra di Andreazzoli dopo il doppio vantaggio.