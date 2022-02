Corsa Champions, la Fiorentina batte l’Atalanta al Franchi

I viola battono per la terza volta in stagione i nerazzurri. Decisiva la rete di Piatek. Esordio con sconfitta per i nuovi investitori USA.

redazionejuvenews

La corsa Champions si fa sempre più intricata. Dopo il pareggio di venerdì nel derby contro il Torino, la Juventus è stata spettatrice interessata del lunch match di oggi tra Fiorentina e Atalanta. I bergamaschi infatti, in caso di vittoria, avrebbero agganciato i bianconeri al quarto posto. Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze va in scena una gara combattuta, tra due squadre che non si risparmiano in agonismo e voglia di fare risultato. Nella prima frazione regna l'equilibrio, con molti duelli fisici e una grande occasione per parte, con Koopmeiners e Sottil.

Nella ripresa la partita si accende e i padroni di casa trovano il gol del vantaggio con Piatek. Il bomber polacco servito in area da Gonzalez buca Musso per l'1-0. Pochi minuti dopo l'Atalanta trova il pareggio con un bel gol del solito Malinovskyi, ma l'arbitro viene richiamato dal VAR e lo annulla per fuorigioco di Hateboer. Un episodio molto contestato dalla panchina della squadra ospite. Tanto da far infuriare Gian Piero Gasperini, che viene così espulso dall'arbitro Doveri. La Fiorentina così fa 3 su 3 in stagione contro l'Atalanta: 2 vittorie in campionato e una in Coppa Italia. Per la Dea invece esordio con sconfitta per i nuovi investitori americani che hanno acquisito il pacchetto di maggioranza.

La Juve quindi al momento rimane al quarto posto, a quota 47 punti. Segue l'Atalanta a 44, poi Lazio e Fiorentina a quota 42. Tutte le squadre che sono dietro ai bianconeri hanno però una partita in meno. L'Atalanta e la Fiorentina devono recuperare le gare rinviate a causa del Covid, rispettivamente con Torino e Udinese. La Lazio invece sarà impegnata questa sera a Udine nella gara che chiuderà il programma di oggi, in attesa dei posticipi di domani. In caso di vittoria, la squadra di Sarri si porterebbe a sole due lunghezze dalla Juventus, entrando prepotentemente in corsa tra le pretendenti al quarto posto. Una lotta in cui si è confermata la Fiorentina, con la vittoria fondamentale di oggi. Per la squadra di Allegri quindi sarà fondamentale riprendere un cammino vincente fin dalla prossima, perché ora sono tutte lì, in una manciata di punti.