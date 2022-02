Dybala e Rugani fuori 10 giorni: saltano il Villarreal

I tempi di recupero dei due bianconeri

Il sito web ufficiale della Juventus ha pubblicato i tempi di recupero degli infortunati di venerdì sera (Paulo Dybala e Daniele Rugani) attraverso il report dell'allenamento di oggi. Entrambi resteranno fuori per 10 giorni e salteranno la sfida di andata di Champions League contro il Villarreal: "Continua la preparazione dei bianconeri in vista della gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Martedì sera, infatti, la Juve scenderà in campo allo Stadio de la Cerámica alle ore 21:00 contro il Villarreal. Domenica in campo, dunque, per la squadra che, dopo la giornata di ieri divisa tra scarico per chi ha giocato venerdì sera contro il Torino e lavoro sul campo per la restante parte del gruppo, questa mattina si è ritrovata alla Continassa per proseguire la preparazione della sfida contro gli spagnoli.