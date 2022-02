Marino: “Obiettivo nuova proprietà Atalanta? Essere i più forti in Italia e in Europa”

Il dirigente dell'Atalanta ha parlato

Umberto Marino , direttore generale dell' Atalanta , ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l'acquisto della nuova proprietà del 55% delle quote del club bergamasco: " Nuova proprietà? Prima che con investitori, è una partnership con uomini di sport. Credo che voglia dire che l'Atalanta resterà competitiva con una visione più ampia e mantenendo il nostro DNA . Questa è una grande opportunità e, nel solco di quanto abbiamo costruito, se hanno deciso di sposare questo modello è perché lo hanno apprezzato. I nostri nuovi partner sanno quanto è importante che la squadra rimanga in alto.

Il punto di partenza è che la famiglia Percassi, che è cresciuta sui campi di Zingonia, rimanga alla guida dell'Atalanta. Questi partner sono uomini di sport prima che investitori e questa cosa deve rassicurare tutti. L'Atalanta è conosciuta in tutto il mondo grazie al lavoro degli ultimi anni e a questo vogliamo dare seguito. La volontà della proprietà è chiara: essere sempre più forti in Italia e in Europa. È la condizione e l'obiettivo. In ogni caso, l'Atalanta deve mantenere i suoi princìpi di equilibrio a prescindere da investimenti di un certo tipo. Non dovremo mai snaturarci, si può crescere anche con investimenti mirati.