Corona senza freni: “Anche la Juventus ha commesso un illecito”

Fabrizio Corona, noto personaggio del mondo della TV, sta rivelando diversi dettagli sulla vicenda scommesse. Parlando a Radio Radio, l'ex paparazzo ha puntato anche la Juve: "Non c’è un’inchiesta così da Calciopoli: riguarda società, calciatori, procuratori e procure. Secondo voi perché sono andati ieri (la polizia) a Coverciano? Non ci sarebbero mai se Dillinger News non avesse anticipato i nomi perché avrebbero aspettato la partita dell’Italia.