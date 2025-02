Cornacchia: “Il Cagliari farà leva sulla stanchezza della Juventus”

Giancarlo Cornacchia ha parlato della prossima sfida tra Cagliari e Juventus: per il giornalista, i sardi tenteranno il colpaccio interno

Intervistato per TJ, Giancarlo Cornacchia, giornalista esperto dei temi riguardanti il Cagliari, ha parlato della sfida di Serie A alla Juventus. Ecco cosa ha detto: “Credo che Nicola proverà a fare leva sulla stanchezza, che inevitabilmente farà capolino nei giocatori della Juventus. Ergo, cercherà di correre più di un avversario che, logicamente, è tecnicamente superiore. La sfida di Champions probabilmente ha lasciato degli strascichi, ma, di contro, c’è pure il rischio che la Juventus possa arrivare in Sardegna e scaricare la rabbia e la delusione. Queste sconfitte lasciano indubbiamente degli strascichi, ma la reazione generalmente risulta indecifrabile”.

Cornacchia: “Motta non abituato alla mentalità dell’alta classifica”

Inoltre, sull'allenatore della Juventus, Thiago Motta, il giornalista ha detto: "Motta è un allenatore giovane, non abituato, al momento, agli ambienti ed alla mentalità dell'alta classifica. A mio avviso la Juventus (società e piazza) dovrebbero avere pazienza con lui. Se la società ha preso un profilo giovane, lo ha fatto con l'intento di costruire, ergo è necessario un po' di tempo, probabilmente anche una stagione intera, per prendere confidenza con ambiente e quant'altro. Discorso che vale per allenatore in primis, ma anche per determinati giocatori".