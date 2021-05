Coppa Italia, la festa della Juve sui social

I post condivisi dai calciatori bianconeri

I gol messi a segno da Kulusevski e Chiesa hanno regalato alla Juventus la quattordicesima Coppa Italia della sua storia contro una coraggiosa Atalanta, alla quale non è bastato il momentaneo pareggio firmato da Malinovskyi. Per i bianconeri, in una stagione nel complesso molto altalenante in quanto a risultati, è il secondo trofeo dopo la Supercoppa Italiana conquistata a gennaio contro il Napoli. Sui social, dopo il fischio finale, è scoppiata la meritata gioia di tutti i giocatori e di mister Andrea Pirlo, che ha così festeggiato nel migliore dei modi il suo 42esimo compleanno: