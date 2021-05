Atalanta-Juventus 1-2: la Coppa Italia si tinge di bianconero

I bianconeri trionfano in finale

La Juventus, grazie ai gol messi a segno da Kulusevski e Chiesa, batte per 2-1 l'Atalanta in finale e si porta a casa la quattordicesima Coppa Italia della sua storia. Bianconeri poco propensi al calcio spettacolo e più all'attenzione difensiva e a ripartire in contropiede, contro un'Atalanta ben tenuta a bada nella ripresa dopo un primo tempo ad alti ritmi.