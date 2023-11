Coppa Italia, l’avversario della Juve agli ottavi di finale sarà la Salernitana

Vittoria netta per la Salernitana in Coppa Italia , che ha battuto la Sampdoria di Pirlo per 4-0. La squadra di Filippo Inzaghi si è imposta sugli avversari grazie alle reti di Ikwuemezi, Tchaouna (doppietta) e Borges . Ora la formazione granata dovrà sfidare la Juve negli ottavi di finale .

"Nelle ultime 24 partite la Salernitana ne ha vinte solamente 4. Non voglio alibi, ma questo 4-0 ci fa ben sperare per il futuro. Chi ha giocato meno oggi ha dato delle risposte. Ora sento di avere l'imbarazzo della scelta e questo per me è importante", ha concluso.