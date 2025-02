Coppa Italia, Bologna in semifinale: sfiderà la vincente di Juve-Empoli

Il Bologna ha raggiunto la semifinale di Coppa Italia dove affronterà la vincente di Juve-Empoli: le parole di Italiano

Grazie alla rete di Castro il Bologna ha battuto l’Atalanta nei quarti di finale di Coppa Italia, raggiungendo così la semifinale. Nella prossima fase la formazione rossoblù affronterà la vincente di Juve-Empoli: la squadra di Italiano rischia quindi di essere di affrontare i bianconeri dell’ex Motta.

Coppa Italia, le parole di Italiano

Al termine della partita l'allenatore del Bologna Italiano ai microfoni di Sportmediaset ha detto: "Arrivare in finale è bello, un'esperienza fantastica. Chiaro che il sogno sarebbe ritornarci, adesso abbiamo una semifinale, aspettiamo la nostra avversaria. Quando si arriva a questo punto, tutti vogliamo andare avanti. La Champions è stata un'esperienza fantastica che ci ha permesso di crescere tantissimo, sapevamo che la semifinale mancava da 26 anni. Ci siamo detti che potevamo fare la storia e ci siamo riusciti, siamo stati premiati da Castro che è entrato con una grande mentalità. Siamo felicissimi di aver regalato questa gioia a Bologna. Il segreto è questo ambiente straordinario, c'è grande professionalità e serietà. Si lavora molto bene, il gruppo continua a crescere, ci hanno messo a nostro agio e dopo qualche difficoltà iniziale siamo venuti fuori. La Champions ti fa crescere ma toglie delle energie, adesso il clima è ottimo. Stiamo ottenendo buoni risultati in campionato e per oggi ci eravamo preparati bene, siamo stati premiati".